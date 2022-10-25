Son dakika: Bakan Kurum canlı yayında açıkladı! "Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı 24 TV ekranlarında Murat Çiçek ile "Yüz Yüze" programında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:



"Muhalefet ilk günden beri bu projeyi (İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi) eleştiriyordu. Her zaman yaptıkları gibi karalama kampanyası yürüttüler. Bugün onlara güzel bir cevap oldu.

Bizim hedefimiz 2 yıl içerisinde 250 bin sosyal konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim etmek. 2023'ün Mart ayına kadar 250 bin konutun kuralarını çekeceğiz.

Bugün itibarıyla ihalesi, hazırlığı yapılmış, ihaleye çıkılmış konut sayısı 12 bin 651.

Projenin yüzde 5'ini daha kura süreci tamamlamadan ihale sürecini tamamladık.

2+1 dairenin maliyeti 1 milyon 131 bin lira. Biz 679 bin liraya, piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız.

Arsa bedelleri 10 yıl faizsiz olarak ödenecek. Müşterek parsellere TOKİ yapım desteği verecek.

Ayrıntılar geliyor...

