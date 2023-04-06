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Son dakika: Bakan Kurum canlı yayında deprem konutlarının maliyetini açıkladı!

06.04.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kurum yaptıkları deprem konutları ile ilgili bilgiler verdi. Bir konutun maliyetinin ortalama iki milyon lira olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir kayıptan söz edebiliriz." dedi.

Son dakika: Bakan Kurum canlı yayında deprem konutlarının maliyetini açıkladı!

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tv100'de yayınlanan ve Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

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Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat sabahı bütün Türkiye derin bir acıyla saat 04.17'de uyandı. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkisi altında alan ve 14 milyonu etkileyen asrın en büyük felaketiyle karşı karşıya kaldık. Her afette olduğu gibi vatandaşımızın yanındaydık. Depremden 2 saat sonra bölgeye gittik. Biz gittiğimizde arama kurtarma çalışmaları başlamıştı. O gün hava şartları çok kötüydü. Kara yolu güzergahı yer yer çökmeler, kaymalar, kaya düşmeleri nedeniyle kısıtlı şartlarda imkan verebiliyordu.

'100 MİLYAR DOLAR CİVARINDA KAYIPTAN SÖZ EDEBİLİRİZ'

Afette yitirdiğimiz 50 bin 339 canımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten hem can kayıpları oldu, hem de şehirlerimizde ciddi zararlar oldu. Şu ana kadar 5 milyon 835 bin bağımsız bölüm incelendi. Bina olarak da yaklaşık 2 milyon 147 bin binada inceleme yaptık. Bu çok ciddi bir depremdi. En büyük yıkım Hatay ilimizde yaşandı. Şu an sadece konut bazında baktığınızda bir konutu 2 milyon liraya mal edeceğimizi düşünürsek sadece 1 trilyon 600 milyar lira sadece konutla alakalı zarar konusu. Tabi sanayi sitelerimiz, kamu binalarımız zarar gördü. Şehirlerin altyapıları ile ilgili zararlar konusu. Tüm bunlara da baktığınızda yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir kayıptan söz edebiliriz. Çok ciddi bir kayıp.

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'11 İLİMİZDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI'

Kalıcı konutların yapımı için 11 ilimizde eş zamanlı çalışmalar başladı. Depremin üzerinden 2 ay geçti, biz eş zamanlı çalışıyoruz. 78 bin konutumuzun sözleşmesini imzaladık. Bugün itibarıyla 42 bin konutumuzun temelini attık. Ayın 13'ünde sayın Cumhurbaşkanımız, Malatya'ya teşrif edecekler. Malatya'da 100 bin konutun sözleşmesini imzalamış olacağız.

Bu depremde 143 bin TOKİ konutumuz dimdik ayaktaydı. TOKİ'miz burada çok önemli bir sınav verdi. Kısmen hasar oldu ama hiçbir binamız yıkılmadı.

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