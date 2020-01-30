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  4. Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 15:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 'Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?' sorusuna "Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınmıştır." cevabını verdi.

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası açıklama yaptı. 'Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?' sorusuna Bakan Kurum "Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınmıştır." cevabını verdi.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

Biz bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlıyız. Hasar tespiti yüzde 40 oranında tamamlandı.Biz vatandaşlarımızın kalıcı konutları inşaatına başladık.Afet bölgesinde alınması gereken her karar alınmıştır.

Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmaları yapıyorlar. Böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ genelinde olmadığını düşünüyorum.

'ORTA HASARLI BİNALARDA GÜÇLENDİRME YAPILMADAN HİÇBİR ŞEKİLDE OTURULAMAZ'

Ağır hasarlı binalardan eşya alınıp alınmayacağını arkadaşlarımız bildiriyorlar. Orta hasarlı binalarda güçlendirme yapılmadan evde hiçbir şekilde oturulamaz. Hasar tespit çalışmalarını harita üzerinde işledik.

Yemişli’de üreteceğimiz konutlarımız zemin +3, zemin +4’ü geçmeyecek. 3+1 konutlarımız brüt 120, 2+1 konutlarımız brüt 90 metrekare olacak. Ve şehrimize yakışacak içindeki her türlü sosyal donatısıyla birlikte inşallah en kısa zamanda inşa edilip vatandaşlarımıza sunulacaklar.


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Elazığ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum deprem

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