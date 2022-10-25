Son dakika: Bakan Kurum'dan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"ne ilişkin önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı 24 TV ekranlarında Murat Çiçek ile "Yüz Yüze" programında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Murat Çiçek'in açıklamalarından satır başları:



"Muhalefet ilk günden beri bu projeyi (İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi) eleştiriyordu. Her zaman yaptıkları gibi karalama kampanyası yürüttüler. Bugün onlara güzel bir cevap oldu.

2 yıl içinde anahtarları teslim edeceğiz. 2023'ün mart ayında tüm kuralar bitecek. Piyasa fiyatlarının yüzde 40 altında satacağız"

Ayrıntılar geliyor...

