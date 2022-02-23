SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan Marmara Denizinde müsilaj açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

