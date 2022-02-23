SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan Marmara Denizinde müsilaj açıklaması

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, son günlerde Marmara Denizinde yeniden müsilaj görüldüğü tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum "Marmara Denizinin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir." açıklamasını yaptı.
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