HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Bakan Kurum’dan müsilaj açıklaması

Son dakika! Bakan Kurum’dan müsilaj açıklaması

15.06.2021 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik" dedi.

Son dakika! Bakan Kurum’dan müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda" dedi.

Caddebostan Sahili'nde müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu arttıCaddebostan Sahili'nde müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu arttı

"Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik." diyen Kurum, "Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Kuşadası açıklarında korkutan depremKuşadası açıklarında korkutan deprem
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum deniz salyası

En Çok Okunan Haberler

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Müstehcen görüntülere tehdit: 10 bin TL'yi vermezsen...

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Uzmandan ucuz köfte uyarısı!

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Tasarımın böylesi! Popo dekolteli tayt

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Mide bulandıran olay gerçek çıktı! 'Tecavüz ediliyorum' demişti

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.