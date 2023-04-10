Son dakika: Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te Kübra Par ve Mehmet Akif Ersoy'un özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs kritik öneme sahip. Bu süreçte 14 seçimdir kazanan AK Partimiz sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeni bir yüzyıla başlangıcını yapacaktır. Biz de İstanbul'dan aday olduk. Tabi 1. sıra ve 1. bölge sayın cumhurbaşkanımızın başbakanlık sürecinde aday olduğu yer. Bizim için onurlu bir yer. İstanbul'un geleceği adına bir İstanbul milletvekili olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz.

Bizim şu an iki önceliğimiz var. Birincisi 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla seçerek yeni yüzyılın başlangıcını hemen yapacağız. Şu anda da en önemli gündemimiz deprem bölgemiz. Dolayısıyla bu öncelikler dışında deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza konutlarını yapmak da ikinci önceliğimiz.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN ADAY OLACAK MI?

Bunları bugün konuşmak, gerçekten hem milletimiz adına hem deprem bölgesindeki vatandaşlarımız adına çok gereksiz. Hiçbir zaman görev beklemedim. Verilen görevi yerine getirmeye çalıştım. Ne belediye ne de başka bir görev için şu an beklentimiz yok. Bunları konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.



