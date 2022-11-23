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Son dakika: Bakan Kurum deprem bölgesinden "Vatandaşlarımızdan isteğimiz" diyerek açıkladı! "Tespitin ardından evlerine girmeleridir"

23.11.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Düzce'deki depremin ardından kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, depremde az hasar olmasının nedeniyle ilgili bir açıklama yaparken 138 artçı depremin meydana geldiğini açıkladı. Bakan Kurum ayrıca "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binanın hasarlı olup olmadığının tespitine müteakip evlerine girmeleridir" diye konuştu.

Son dakika: Bakan Kurum deprem bölgesinden "Vatandaşlarımızdan isteğimiz" diyerek açıkladı! "Tespitin ardından evlerine girmeleridir"

Son dakika haberi: Türkiye tedirginlik dolu bir güne uyandı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Ankara'nın yanı sıra birçok ilde de hissedildi. Deprem nedeniyle can kaybı açıklanmazken paniğe kapılan vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara döküldü. Bakan Kurum, sokakta bekleyen vatandaşlara yönelik bir çağrıda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının başlatıldığına değinen Kurum, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binanın hasarlı olup olmadığının tespitine müteakip evlerine girmeleridir" dedi.

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KAÇ ARTÇI DEPREM GERÇEKLEŞTİ? BAKAN KURUM AÇIKLADI

Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

  • 4.3 şiddetinde 138 artçı deprem de meydana geldi. En büyük tesellimiz bu depremlerde hiçbir can kaybı olmayışıdır. Şu an hasar tespit çalışmaları başlatıldı. AFAD, Kızılay burada vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları yürütüyor. Gerek çadır, gerek battaniye, gıda ihtiyaçları koordinasyon içerisinde giderilecek.

"AĞIR HASARLI GÖZÜKEN BİNALAR VAR"

  • Bugün 321 binamızda hasar tespiti yaptık. Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı gözüküyor. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil. Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Tadilatları yapılacak. Okullarla ilgili süreci Valiliğimiz yürütüyor olacak.

ELEKTRİK, SU NE ZAMAN VERİLECEK?

  • Vatandaşlarımızın büyük kısmı tedbir nedeniyle dışarıda. Bugün akşam itibarıyla şehrimizin yüzde 95'ine elektrik veriliyor olacak. Birkaç içme suyu şebekesinde hasarlar var, o hasarları suyu kesmeden arkadaşlarımız bu gece tamamlayacak. Vatandaşlarımızdan isteğimiz binanın hasarlı olup olmadığının tespitine müteakip evlerine girmeleridir.

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"4 İLÇE BELEDİYEMİZE YARDIM SAĞLADIK, YARIN HESAPLARINA GEÇECEK"

  • Eşya hasarlarının tespitlerine de başlandı. Hasarın durumuna göre AFAD'ımız vatandaşlarımıza yardım etmek suretiyle bu süreci yönetmiş olacak.

  • Hasarın az olmasının sebebi 2000'den itibaren gerek kentsel dönüşüm gerek yapı denetim sistemimizle, gerek TOKİ'mizle deprem sonrası yaptığımız konutlarla Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Bunun sebebi buradaki bina stokunun yüzde 75'inin deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılmış olmasıdır.

  • 4 ilçe belediyemize 1'er milyon lira yardım sağladık. Yarın hesaplarına geçecek.
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AFAD: 80 KİŞİ YARALANDI

Bakan Kurum'un açıklamasının ardından AFAD'dan da depremle ilgili son gelişmeler aktarıldı. Paylaşılan açıklamalar şu şekilde:

  • Saat 17.05 itibarıyla bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 143 artçı deprem meydana gelmiştir.

  • Saat 17.05 itibarıyla Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.

  • Düzce’ye 1 milyon lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir.
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