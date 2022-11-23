Son dakika: Bakan Kurum deprem bölgesinden "Vatandaşlarımızdan isteğimiz" diyerek açıkladı! "Tespitin ardından evlerine girmeleridir"

Son dakika haberi: Türkiye tedirginlik dolu bir güne uyandı. Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Ankara'nın yanı sıra birçok ilde de hissedildi. Deprem nedeniyle can kaybı açıklanmazken paniğe kapılan vatandaşlar evlerini terk ederek sokaklara döküldü. Bakan Kurum, sokakta bekleyen vatandaşlara yönelik bir çağrıda bulundu. Hasar tespit çalışmalarının başlatıldığına değinen Kurum, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binanın hasarlı olup olmadığının tespitine müteakip evlerine girmeleridir" dedi.
Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:
Eşya hasarlarının tespitlerine de başlandı. Hasarın durumuna göre AFAD'ımız vatandaşlarımıza yardım etmek suretiyle bu süreci yönetmiş olacak.
Hasarın az olmasının sebebi 2000'den itibaren gerek kentsel dönüşüm gerek yapı denetim sistemimizle, gerek TOKİ'mizle deprem sonrası yaptığımız konutlarla Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Bunun sebebi buradaki bina stokunun yüzde 75'inin deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılmış olmasıdır.
Bakan Kurum'un açıklamasının ardından AFAD'dan da depremle ilgili son gelişmeler aktarıldı. Paylaşılan açıklamalar şu şekilde:
Saat 17.05 itibarıyla bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 143 artçı deprem meydana gelmiştir.
Saat 17.05 itibarıyla Sağlık Bakanlığından alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi, Bolu’da 1 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir.