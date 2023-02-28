HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Bakan Kurum duyurdu: Hatay'daki bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız

Son dakika | Bakan Kurum duyurdu: Hatay'daki bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız

28.02.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Defne ve Samandağ merkezli depremler nedeniyle az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı olarak değerlendirilen binaların yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bakan Kurum "Hatay'da hem merkezde hem Defne, Samandağ ve Kırıkhan'da hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız" diye konuştu. Bakan Kurum, ayrıca yeni binaların nerede yapılacağını da açıkladı.

Son dakika | Bakan Kurum duyurdu: Hatay'daki bazı ilçelerde hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum ve Milli Savunma Bakanı Akar, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, Defne ve Samandağ merkezli depremler nedeniyle az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı olarak değerlendirilen binaların yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bakan Kurum ayrıca, yeni binaların yapılacağı yeri de duyurdu.

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YENİDEN YAPACAĞIZ"

"Hatay'da hem merkezde hem Defne, Samandağ ve Kırıkhan'da hasar tespit çalışmalarını yeniden yapacağız. Az hasarlı, hasarsız, orta hasarlı olarak değerlendirilen binalar tekrar incelenecek.

3 (3)

Hatay'da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin binanın tespitini yaptık. Bunlar ağır hasarlı, hasarlı ve yıkılması gereken binalar.

YENİ BİNALAR NERELERDE YAPILACAK?

Amanos Dağları'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz"

Bakan Kurum'un ardından açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

2 (11)

"Mehmetçik ilk andan itibaren seferber oldu. Çalışmalarını sürdürüyor. 57 tabur yani 40 binden fazla uzman personelle deprem bölgesindeydik. Başlangıçta arama kurtarma en önemli konuydu. Burada da uzman personelimiz bir çok vatandaşımızın enkazdan kurtulmasına katkı sağladı. Barınma ve gıda ihtiyacı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 109 mutfak ve 41 seyyar fırınımız bölgede. 3 öğün sıcak yemek çıkartılıyor.

70 civarında uçakla bölgedeki intikalleri gerçekleştirdik. Denizde de benzer bir köprü kurduk. Büyük hacimli iş makinalarımızı bölgeye taşıdık. Yaralılarımızın da tahliyesinde gerekli destek sağlandı. İki gemimizi de hastaneye dönüştürdük. Sağlık hizmeti veriyorlar. 11 bin vatandaşımız tedavi edildi. Kahramanmaraş'ta da sahra hastanesi açtık.

BAKAN AKAR: "SURİYE'DEN TÜRKİYE'YE DOĞRU BİR GÖÇ OLMAMIŞTIR"

Akaryakıt ihtiyacı için de destek verdik. Sosyal tesislerimizi de açtık, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı misafir ediyoruz.

Suriye'den Türkiye'ye doğru bir göç olmamıştır. Aksine kendi ülkelerine giden 42 bin civarında Suriyeli vatandaş var."

BAKAN NEBATİ: 1 YIL GİBİ KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE DE KONUT İHTİYACI GİDERİLMİŞ OLACAK

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Adıyaman’da konteyner kent ziyaretinde konuştu.

Bakan Nebati yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bakanlar olarak depremin ardından illerimizdeki organizasyonun başına geçerek şehirlerimizde meydana gelen hasarların tespitinde ve bunların koodinasyonunda her birimizi farklı bir ilde görev aldık.

GDFGD

23 gündür bölgedeyiz ve sürekli bir araya gelerek organizasyonun en hızlı şekilde gerçekleşmesi noktasında birbirimize destek oluyoruz.

"ÖNCE ÇADIRLAR KURULDU ŞİMDİ KONTEYNER KENTLER"

Asrın değil herhalde son birkaç yüzyılın en büyük afetlerin yaşandığı bir dönemde, 13 milyon insanın etkilendiği bir süreçteyiz. Özellikle Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman gibi çok ciddi hasarların yaşandığı illerde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi ve geçen süre içerisinde tüm taleplerin karşılanmasından sonra da gerekli adımları atacağız.

Önce çadırlar kuruldu şimdi konteyner kentler. 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde de konut ihtiyacı giderilmiş olacak."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız''Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'
O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'
İstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlarİstanbul'dan deprem göçü: Talep patladı! Buralara taşınıyorlar
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Murat Kurum

En Çok Okunan Haberler

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

"Hırsızın hiç mi suçu yok?" diyerek sert çıktı! "Hükümet tarafından eleştirilirken..."

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

'Beşiktaş' çıkışı gündem olmuştu! Dikkat çeken sözler

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.