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Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki kaçak yapılarla ilgili, "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak." dedi.

Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'daki villa, rezidans ve otel inşaatlarındaki kaçak yapılarla ilgili, "Biz geldiğimizde 108 bağımsız bölüm vardı. 54 bağımsız bölüm yıkılacak. Doğal yapıya zarar veren, bölgeye zarar veren, kaçak ne varsa hepsi kaldırılacak. Bunların hepsinin tespiti yapıldı. Yüklenici firmaya bildirildi. Onlar da sırayla bu tespitler doğrultusunda hem kaçak yapıların yıkılmasını hem de deniz dolgusu, hafriyat dolgusu, izinsiz iskele alanları gibi yapıların yıkımlarını gerçekleştirecek." dedi.

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