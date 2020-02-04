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  4. Son dakika! Bakan Kurum: Elazığ'da 441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var

Son dakika! Bakan Kurum: Elazığ'da 441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada "441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600… Toplamda 4600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz." dedi.

Son dakika! Bakan Kurum: Elazığ'da 441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili olarak "441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var." açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:

"Elazığ genelinde 107 binanın yıkımı tamamlandı. 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık.

441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600… Toplamda 4600
binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz.

Bina yıkım çalışmalarında lazer tarayıcılarımızı kullandık. Hangi bölgede ağır hasar var, drone'larla tespit yapıyor, haritalar çıkarıyor ve çalışmalarımızı ona göre o bölgelere yoğunlaştırıyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ deprem

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Niye zamanında yıkmadınız diye sorarlar
Suriyelilere harcanan 40 milyar doları aşkın para ile komple Elazığ yapılırdı değil mi?
elazigdaki butun binalar depreme dayanikli degil demekki !!!
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