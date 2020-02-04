Son dakika! Bakan Kurum: Elazığ'da 441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili olarak "441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var." açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum'un açıklamasından satır başları:



"Elazığ genelinde 107 binanın yıkımı tamamlandı. 10 bin konutluk proje çalışmasını başlattık.

441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600… Toplamda 4600

binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz.

Bina yıkım çalışmalarında lazer tarayıcılarımızı kullandık. Hangi bölgede ağır hasar var, drone'larla tespit yapıyor, haritalar çıkarıyor ve çalışmalarımızı ona göre o bölgelere yoğunlaştırıyoruz."



