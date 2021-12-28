Son dakika: Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere burs müjdesi! Toplamda bin 950 lira

Son dakika haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından ilk defa burs alacak öğrencilere toplamda bin 950 lira olan ekim, kasım ve aralık aylarının ödemelerinin bu gece hesaplara yatacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvurusu yapan öğrenci arkadaşlarımıza müjde!

Ekim, kasım ve aralık ayı GSB Burs ve Öğrenim Kredisi ödemeleri bu gece itibarıyla hesaplarınızda olacak. Tüm gençlerimize hayırlı olsun."

