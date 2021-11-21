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  4. Son Dakika! Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Sadece 66 sınıf kapalı olacak

Son Dakika! Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Sadece 66 sınıf kapalı olacak

21.11.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Sadece 66 sınıf kapalı olacak

Okullar bir haftalık ara tatilinden sonra Pazartesi günü yüz yüze eğitime yeniden başlayacak. Millİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"6 Eylül 2021 tarihinde tüm sınıf seviyelerinde, haftada beş gün yüz yüze eğitime başladık ve 2,5 aylık sürecin ardından takvimde öngörülen bir haftalık ara tatile girdik. Öğrenci ve öğretmenlerimiz, ara tatil haftasında dinlenme imkânı buldular. Öğretmenlerimiz bu bir haftalık zaman diliminde mesleki gelişim eğitimlerine uzaktan dijital ortamdan devam edebildiler. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de bu bir hafta okullara gitmediler. Şimdi, kaldığımız yerden aynı kararlılıkla ve tüm sağlık önlemlerimize uyarak devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum."

"850 BİN SINIFTAN 66'SI KAPALI OLACAK"

Bu bir haftalık ara tatil nedeniyle kapalı olan sınıfların da sürelerini tamamladıklarını belirten Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66'sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek."

ÖĞRETMENLERİN AŞI ORANI YÜZDE 93

Öğretmenlerin aşı oranlarında da sürekli artış olduğunun altını çizen Özer, en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranının yüzde 88'e yükseldiğini belirtti. Özer, şunları söyledi:

"6 Ağustos tarihinde en az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı yüzde 60 idi. Bugün itibari ile bu oranın yüzde 88'e çıkmış olması oldukça önemli. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı geçirerek antikor oluşturmuş öğretmen oranı ise yüzde 5'ler civarında. Dolayısıyla, en az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93'ler seviyesinde. Eğitim sistemimizdeki öğretmen sayımızın büyüklüğü dikkate alındığında bu oran yaklaşık 1 milyon 116 bin öğretmenimize karşılık gelmekte. Şu anda okullarımızı yüz yüze açık tutmadaki en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması."

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Milli Eğitim Bakanı yüz yüze eğitim
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