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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu... Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

11.02.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 177 milyon liradan fazla tarımsal destekleme ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına yatmaya başladığı duyurdu.

Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu... Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemlerinin hesaplara yatmaya başladığını bildirerek, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"HESAPLARA AKTARIYORUZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "177 milyon 266 bin 298 liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 Milyon 514 Bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

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Bekir Pakdemirli
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