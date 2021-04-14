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  4. Son Dakika: Bakan Selçuk duyurdu! İşte aşı randevusu verilen öğretmen sayısı

Son Dakika: Bakan Selçuk duyurdu! İşte aşı randevusu verilen öğretmen sayısı

14.04.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir” dedi.

Son Dakika: Bakan Selçuk duyurdu! İşte aşı randevusu verilen öğretmen sayısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden öğretmenlerin Covid-19 aşısı olması ile ilgili yaptığı paylaşımda, “İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler. Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır. Aşı planlaması doğrultusunda @enabizsistemi ve @MHRS_182’den durumunuzu takip edip randevularınızı oluşturabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

DHA

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Öğretmen Ziya Selçuk koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Milli Eğitim Bakanı

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