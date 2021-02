Son dakika... Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programının açılış konuşmasını yaptı. Bakan Selçuk, içinde bulunulan olağanüstü şartların devam etmesinin; gönüllerinden geçenlerin hayat bulmasına, eğitimin yuvasına, çocukların ve öğretmenlerin ait oldukları yere, okullara dönmesine elvermediğini belirterek, "Bizler yarıyılın büyük bir kısmında çabamızı, emeğimizi, sevgimizi yine uzaktan, ekranları aşarak vermeye çalıştık. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki bu anlamda çok büyük bir yol kat ettik. Uzaktan eğitimin zorluklarını en iyi sizler biliyorsunuz; engelleri aşmanın, uzakları yakın, her evi okul, her ekranı sınıf kılmanın uzmanı da yine sizlersiniz" şeklinde konuştu.

"Olağanüstü şartlar, olağanüstü çabaları ve çözümleri de beraberinde getiriyor" diyen Bakan Selçuk, "Sizler, bu süreçte karşılaştığınız zorlukları aşmakta, eksikliklerinizi tamamlamakta, mesleğinizi en iyi şekilde icra etmekte, her şeyin ötesinde öğretmek için öğrenme konusunda büyük bir çaba sarf ettiniz. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden kat be kat zahmetliydi, çok yoruldunuz; bunu biliyorum. Bu süreçte velilerinizle daha aktif ve daha verimli bir iletişim içindeydiniz. Dijital yeterliklerinizi geliştirdiniz, ekranlara alıştınız ve onu her zamankinden daha etkin kullandınız. Süreci birçok ülkeden daha başarılı şekilde yürüttük ve sizler üzerinize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiniz. Hepinize müteşekkirim" ifadesini kullandı.

15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlayacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması" diye konuştu.