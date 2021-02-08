Son dakika... Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programının açılış konuşmasını yaptı. Bakan Selçuk, içinde bulunulan olağanüstü şartların devam etmesinin; gönüllerinden geçenlerin hayat bulmasına, eğitimin yuvasına, çocukların ve öğretmenlerin ait oldukları yere, okullara dönmesine elvermediğini belirterek, "Bizler yarıyılın büyük bir kısmında çabamızı, emeğimizi, sevgimizi yine uzaktan, ekranları aşarak vermeye çalıştık. Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki bu anlamda çok büyük bir yol kat ettik. Uzaktan eğitimin zorluklarını en iyi sizler biliyorsunuz; engelleri aşmanın, uzakları yakın, her evi okul, her ekranı sınıf kılmanın uzmanı da yine sizlersiniz" şeklinde konuştu. "Olağanüstü şartlar, olağanüstü çabaları ve çözümleri de beraberinde getiriyor" diyen Bakan Selçuk, "Sizler, bu süreçte karşılaştığınız zorlukları aşmakta, eksikliklerinizi tamamlamakta, mesleğinizi en iyi şekilde icra etmekte, her şeyin ötesinde öğretmek için öğrenme konusunda büyük bir çaba sarf ettiniz. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimden kat be kat zahmetliydi, çok yoruldunuz; bunu biliyorum. Bu süreçte velilerinizle daha aktif ve daha verimli bir iletişim içindeydiniz. Dijital yeterliklerinizi geliştirdiniz, ekranlara alıştınız ve onu her zamankinden daha etkin kullandınız. Süreci birçok ülkeden daha başarılı şekilde yürüttük ve sizler üzerinize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiniz. Hepinize müteşekkirim" ifadesini kullandı.

15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlayacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, "Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması" diye konuştu.

'TÜM SINIFLARIN AYNI ANDA YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇMESİ KISA VADEDE MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR' Bakan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü: "Hepimizin gönlü hasretimizin bitmesinden, okullarımızın açılmasından yana olsa da bizler salgının seyrine göre en akli kararı vermekle mükellefiz. Çocuklarımızın üstün yararı bunu gerektiriyor. Salgının başından beri olduğu gibi yine ihtimalleri hesaplayarak, tüm tedbirleri alarak sizleri ve çocuklarımızı en güvenli şartlarda sınıflarımızda buluşturmak için çabalıyoruz.

Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor. Dolayısıyla biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız."

EBA'nın, hem canlı sınıf uygulamasıyla hem de sunduğu içerikle bir çeşit okul olarak artık öğretmenlerin hayatında önemli bir yerde durduğunu vurgulayan Bakan Selçuk şunları söyledi: "Sizlerin bu okulu aktif kullanmanız, oradaki sınıflardan öğrencilerinize düzenli olarak seslenmeniz; günde yaklaşık 3 milyon canlı dersin yapıldığı EBA’yı dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi haline getirdi. Milyonlarca çocuğumuza bu kanaldan ulaştınız. Bu konuda dünyaya hep birlikte örnek olduk. Ancak hedefimiz, canlı dersleri hem nitelik hem de nicelik bakımından artırmak. Biz bu süreçte alt yapımızı güçlendirdik ve erişim kapasitemizi mümkün olan en üst düzeye yükselttik. Eğitim hizmetlerinden evlatlarımızın adil şekilde yararlanması için şimdiye kadar 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ve internet erişimi sağladık. Türkiye genelinde yaklaşık 15 bin salon ve 162 mobil EBA Destek Noktası oluşturduk. Kırsal bölgelerdeki çocuklarımızın bu noktalara erişimi için ulaşım hizmeti sağladık. Çalışmalarımız, gerekli cihaz ve internete ulaşımı olmayan çocuğumuz kalmayana kadar devam edecek. Ayrıca TRT EBA TV kanallarında 10 ayda, 10 bin ders videosu hazırlayarak çocuklarımıza üç televizyon kanalından ulaştık. EBA TV öğretmenlerime gece gündüz gösterdikleri bu fedakarlıktan ötürü hassaten teşekkür ediyorum."