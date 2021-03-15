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Son dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

15.03.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı açıklamada "Salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasında şunları ifade etti:

"Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun."


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Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim

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