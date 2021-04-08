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  4. Son dakika! Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Son dakika! Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

08.04.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "81 ilde yeniden uzaktan eğitime geçilmesi ihtimali var mı?" sorusuna yanıt verdi. Bakan Selçuk, "Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek" dedi. Öte yandan Bakan Selçuk 125 bin öğretmen birkaç gün içinde aşılanacağını duyurdu.

Son dakika! Bakan Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Habertürk TV'de Kübra Par moderatörlüğünde gazeteciler Nagehan Alçı ve Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ’81 ilde yeniden uzaktan eğitime geçilmesi ihtimali var mı?’ sorusuna verdiği yanıtta önümüzdeki haftaya işaret etti.

Bakan Ziya Selçuk, açıklamasında şunları söyledi:

2 Mart’tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durum Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek.

Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor.

Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması.

ÖĞRETMENLERİN AŞILANMASI

125 bin öğretmen birkaç gün içinde aşılanacak.

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