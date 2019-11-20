HABER

Son dakika! Bakan Soylu: 121 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Kıran operasyonlarına ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir." diye konuştu.

Son dakika! Bakan Soylu: 121 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, yurtiçinde devam eden Kıran operasyonları kapsamında 121 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Devam eden Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür.

18 Temmuz 2018’den itibaren 2 bin 65’i terör, 722’si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır.

Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır.

Kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
Tekirdağ'da, 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanıTekirdağ'da, 286 milyar metreküp doğal gaz rezervi heyecanı
Hatay’da servis aracı alevlere teslim olduHatay’da servis aracı alevlere teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

İmamoğlu duyurdu! 30 bin öğrenciye yıllık 3200 TL yardım

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! Ölen bebeklerinin kendilerinin olmadığını 22 yıl sonra öğrendiler

Gerçeği 22 yıl sonra öğrendiler! Ölen bebekleri...

Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

Türkiye Güleda'ya ağlıyor! Cinayet 17 saat sürdü

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Yol kenarında böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

Amasra'da dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Dalışta kaybolan astsubaydan acı haber

Alacaklı dehşeti... Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Zincirle bağladılar, kıyafetlerini çıkarıp dövdüler!

Eve kilitlediler, işkence yaptılar, ormana götürüp vurdular! 2 gün boyunca dehşeti yaşadı

Eve kilitleyip işkence yaptılar sonra ormana götürüp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.