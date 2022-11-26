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SON DAKİKA | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Cudi'de 1 şehit

26.11.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi'de operasyon sırasında bir güvenlik korucusunun, üzerine Yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Cudi'de 1 şehit

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi'de operasyon sırasında bir güvenlik korucusunun, üzerine Yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için milletimiz için bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

MSB'den acı haber: 3 şehit, 1 yaralı MSB'den acı haber: 3 şehit, 1 yaralı

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