SON DAKİKA | Bakan Soylu acı haberi duyurdu! Cudi'de 1 şehit

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi'de operasyon sırasında bir güvenlik korucusunun, üzerine Yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu bildirdi.

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için milletimiz için bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.