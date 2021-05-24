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Son dakika! Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtlıyor

24.05.2021 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Son dakika! Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın moderatörlüğünde, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor.

İşte programdan öne çıkan açıklamalar:

Kübra Par: Neler oluyor. Türkiye bu 7 videoyu konuşuyor. Sizin pencerenizden ne görüyorsunuz?

Veyis Ateş: Size her şeyi sormak istiyoruz.

Bakan Soylu: Çocukluğumdan itibaren siyasetin içindeyim. Birçok alanda demokrasi mücadelesi gerçekleştirdim. 80 darbesini gördüm, öncesini de gördüm. Gaziosmapaşa'da bir evimiz vardı.. Babam AP'de siyasetçiydi. Evimizin bahçesinde bomba olup olmadığını kontrol ederek çıkardık. İlkokul, ortaokul, lise hatta bazen yine 80 öncesi AP'nin geceleri olurdu, gece karanlığında, o zaman İstanbul her sokakta lambanın olduğu bir İstanbul değildi. Bazıları erketede konuşlanmışsa onu seçici, bir şey yapılacakmış gibi bir gözle bakarlardı. Nazlı Sokak'ta bizim sokak. Önümüzde bir kişi taradıklarını, öldüğünü gördük. Sonra Gençlik Kolları, İl Başanlığı, Genel Başkanlık....

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Habertürk Kübra Par Süleyman Soylu İsmail Saymaz İçişleri Bakanı

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