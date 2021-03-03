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Son Dakika: Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

03.03.2021 20:34 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet Eğitim Yılı kapsamında AFAD Başkanlık'ta TRT Haber canlı yayınında konuşuyor.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Afet yönetimiyle ilgili tüm organizasyonu AFAD sağlıyor.

Elazığ, İzmir depremleri, Giresun'daki sel oralarda tüm ekiplerimiz çalışırken burada 3. bir göz olarak hem meselenin lojistiğini sağlayan hem orada arka planı yöneten kurum ve işlevsel yer burası. Burada tüm bakanlıklarımız var.

Olay anını anlatırken olay öncesi ve sonrası da var. Türkiye bir deprem bölgesi. 1900 ve 2000'li yıllar arasında 70 adet büyük ve yıkıcı depremler meydana geldi.

Deprem gerçeği ile her zaman karşı karşıyayız.

AYRINTILAR GELİYOR...

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deprem Süleyman Soylu

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