HABER

Son dakika: Bakan Soylu'dan 'DEAŞ'lı terörist' açıklaması!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade edilmesiyle ilgili olarak "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." açıklamasını yaptı.

Son dakika: Bakan Soylu'dan 'DEAŞ'lı terörist' açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de düzenlenen “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum” konulu çalıştaya katıldı. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan Bakan Soylu şunları söyledi:

"370 BİN SURİYELİ ÜLKELERİNE GERİ DÖNDÜ"

"Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında.

"ARALIK BAŞINDA ÜLKELERİNE GÖNDERİYORUZ"

11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz."

PARTNERHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevapHaluk Bilginer'den 'Emmy'nin tozuna alayım' diyen İrem Sak'a cevap
Hakkari’de yıldırım düştü: 2 şehit, 13 asker yaralıHakkari’de yıldırım düştü: 2 şehit, 13 asker yaralı
Bir şey bulamayınca semaveri çaldıBir şey bulamayınca semaveri çaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
süleyman soylu DEAŞ İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

Hain saldırı sonrası birlikler teyakkuza geçti!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

İzmir'deki çirkin olayla ilgili AK Parti'den açıklama!

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

Liseli genç kızın korkunç ölümü! Duyan oraya akın etti!

Liseli genç kızın korkunç ölümü! Duyan oraya akın etti!

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

F.Bahçe'nin eski yıldızından seks partisi açıklaması

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kadına tekme tokat saldırdı! O sırada çocuğu da oradaydı...

Sokak ortasında alçak saldırı!

İki yılda tüm vücudunu kapladı! Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor

Kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor!

Define aramalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de 'Dipsiz Göl' detayı

Define aramalarında yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sokakta yürürken boğazından bıçaklandı! Olaydaki sır perdesi aralandı

Boğazından bıçaklandı! Sır perdesi aralandı

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alındılar

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alındılar

Son dakika: Dalaman'da 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Dalaman'da deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.