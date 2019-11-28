Son dakika: Bakan Soylu'dan 'DEAŞ'lı terörist' açıklaması!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir’de düzenlenen “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum” konulu çalıştaya katıldı. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin açıklamalar yapan Bakan Soylu şunları söyledi:

"370 BİN SURİYELİ ÜLKELERİNE GERİ DÖNDÜ"



"Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında.

"ARALIK BAŞINDA ÜLKELERİNE GÖNDERİYORUZ"



11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz."



