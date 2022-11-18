Son dakika: Bakan Soylu'dan dikkat çeken çıkış! Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de var... "Basın toplantısıyla açıklayacağım"

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 2023 Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çıkan tartışma sonrasında gergin anlar yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşülmeye devam ediyor.

"SENİN KAÇ PARALIK DEĞERİNİN OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR"

Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirdiği esnada, söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sözlerinin ardından tartışma yaşandı. Bakan Soylu, Şık'a "Parayı basanın sahibi olduğu bir insansın sen. Öyle haysiyetsizsin. Paraya satılıksın. Öyle bir adamsın sen. Senin 5 paralık değerin var. 5 paralık adamsın sen. Fiyatını söyle. Senin kaç paralık değerinin olduğunu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

"HAFTAYA AÇIKLAYACAĞIM"

Bakan Soylu ayrıca "Mersin Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adana Seyhan Belediyesi, İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya basın toplantısıyla açıklayacağım." dedi.

Tartışma sonrasında milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma 10 dakika ara verdi. (İHA-DHA)

