Son dakika: Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

25-26 gün, Türkiye kendi gücünü gösterdi. Uluslararası yardımın en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesini sağladık.

Depremin hepimiz üzerinde hüznü var, aynı zamanda bir sorumluluğu da var. Orada yaşayan insanların o şehirlere dönüp, tekrar hayata devam etmesi şeklinde bir sorumluluğumuz var.

Yıkılan tarihi eserler, hayatını kaybeden insanlarımız, hatıralarımız... Her birini yeniden canlandırmak zorundayız. 1999'da Türkiye bir yolculuk yaptı. Bugün yeni bir seferberlikle Türkiye bambaşka bir yolculukta. Birbirimize itimat edelim, güvenelim.



