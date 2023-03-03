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Son dakika: Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

03.03.2023 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuştu.

Son dakika: Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

25-26 gün, Türkiye kendi gücünü gösterdi. Uluslararası yardımın en kısa zamanda Türkiye'ye gelmesini sağladık.

Depremin hepimiz üzerinde hüznü var, aynı zamanda bir sorumluluğu da var. Orada yaşayan insanların o şehirlere dönüp, tekrar hayata devam etmesi şeklinde bir sorumluluğumuz var.

Yıkılan tarihi eserler, hayatını kaybeden insanlarımız, hatıralarımız... Her birini yeniden canlandırmak zorundayız. 1999'da Türkiye bir yolculuk yaptı. Bugün yeni bir seferberlikle Türkiye bambaşka bir yolculukta. Birbirimize itimat edelim, güvenelim.


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