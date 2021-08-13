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Son Dakika: Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

13.08.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin Dereli'deki felaketin 5 misli olduğunu belirtti. Bakan Soylu HES'in patladığı iddiası ile ilgili olarak ise "Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok, böyle bir haznesi olan veya baraj tutulumu olan mekanizması yok buranın." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kastamonu Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, "Kastamonu’da 15 can kaybımız var. Sinop’ta da 2 vatandaşımız kayıp." dedi.

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Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Rize, Arhavi, ondan önce Dereli'de sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Ama benim gördüğüm en ağır sel felaketi burada. Şu ana kadar hem etkililik alanı hem de şiddeti açısından.

Buradaki tabloyu gördüğüm an hakikaten hem etkilendiğimi hem de bir kıyas olarak o saatten bu saate kadar hep arama kurtarma çalışmaları yaptık ve kendi zihnimde 5 Dereli gibi bir rakam çıkardığımı söyleyebilirim. Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli bir süreç var burada. Etki alanı geniş, aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek.

Bu kurtarmalarda çocuk, yaşlı, sedyeye bağlı hasta var; burada aileler, bebekler var. Akşam saat 8'e kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti. Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün ama arama kurtarma ekiplerimiz bu gece çalışmalarına devam ediyorlar.

Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafıyla bu tarafındaki ilişki, iletişim, ulaşım bu sabah saat 4-5'e kadar yokmuş zaten. İki ayrı alanda iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor. Altyapı hasarları çok, esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok, vatandaşımızın etkilenmesi çok.

HES'İN PATLADIĞI İDDİASI

Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açık ve net talimatıdır: Vatandaşımızı mağdur etmeyin. Vatandaşımızın herhangi bir endişesi olmasın. Devlet buradadır. Ayni ve nakdi yardımlar AFAD üzerinden aktarılacak. Burayı yalnız bırakmayacağımızı, bu hasarların, karşı karşıya kalınan mağduriyetlerin el birliğiyle giderileceğini vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Bu tip felaketler olduğu zaman hemen bir değerlendirme yapılıyor, orada herhangi bir santral varsa HES patladı deniyor. Bir patlama söz konusu değil, çünkü patlayabilecek bir şey yok.

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sel Süleyman Soylu
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