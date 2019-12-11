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Son dakika! Bakan Soylu'dan terörle mücadele açıklaması: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz." dedi.

Son dakika! Bakan Soylu'dan terörle mücadele açıklaması: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz

Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını, bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.

Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim.

Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler.

Ayrıntılar gelecek...

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