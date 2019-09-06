Son dakika! Bakan Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

YENİKAPI'DA SERGİLENEN ARAÇLAR...

Soylu toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtları. Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili soruya cevap veren Bakan Soylu "O da bizim sorumluluk alanımızda. Eğer bir kamu zararı oluşmuşsa biz buna bakarız" dedi

İSTANBUL'A KAYYUM SORUSUNA YANIT

Bakan Soylu bir gazetecinin İmamoğlu ile ilgili sorduğu, "Başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz demiştiniz. İstanbul'da mı kayyum atanacak?" sorusuna, "Onu pazar sabahı Kakan Çelik'te söyleyeceğim inşallah." dedi.

