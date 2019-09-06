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Son dakika! Bakan Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili, "O da bizim sorumluluk alanımızda. Eğer bir kamu zararı oluşmuşsa biz buna bakarız" dedi. Soylu İstanbul'la ilgili kayyum sorusuna ise, "Onu pazar sabahı Kakan Çelik'te söyleyeceğim inşallah." şeklinde cevap verdi.

Son dakika! Bakan Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu Basın Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

YENİKAPI'DA SERGİLENEN ARAÇLAR...

Soylu toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtları. Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili soruya cevap veren Bakan Soylu "O da bizim sorumluluk alanımızda. Eğer bir kamu zararı oluşmuşsa biz buna bakarız" dedi

İSTANBUL'A KAYYUM SORUSUNA YANIT

Bakan Soylu bir gazetecinin İmamoğlu ile ilgili sorduğu, "Başka işlerle uğraşırsa pejmürde ederiz demiştiniz. İstanbul'da mı kayyum atanacak?" sorusuna, "Onu pazar sabahı Kakan Çelik'te söyleyeceğim inşallah." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu trafik kazası teknoloji

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