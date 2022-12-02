Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! '3 terörist daha sarı torbada'

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada." ifadelerini kullandı.
Son dakika: Bakan Soylu "Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada." dedi.
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