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  4. Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! '3 terörist daha sarı torbada'

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! '3 terörist daha sarı torbada'

02.12.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! '3 terörist daha sarı torbada'

Son dakika: Bakan Soylu "Jandarma ve Emniyet İstihbarat; İHA, ATAK ve yakın hava desteğiyle yapılan operasyonda, Jandarmamızın çatışma anındaki kahramanlığıyla, Şırnak Gabar’da 3 terörist daha sarı torbada." dedi.

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