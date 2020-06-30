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Son dakika! Bakan Soylu duyurdu! 9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 08:29 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 ülke ile birlikte, 'Bataklık Operasyonu' adı ile ortak bir operasyon yapıldığını açıkladı

Son dakika! Bakan Soylu duyurdu! 9 ülke ile birlikte 'Bataklık Operasyonu'

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğunu belirten Soylu, "Şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu. Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Özellikle suç gelirleriyle mücadelede, gerek adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, mahkemelerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir mücadele vermektedir. Dönem dönem tespitinde takibinde zorlandığımız çok açıktır. Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya. Türkiye ile de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı, şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı.

'ÖRGÜTÜN İKİ TEPE YÖNETİCİSİ VAR'

Örgütün iki tepe yöneticisi var. Bir tanesi gerek Brezilya, gerek Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak. Yaklaşık 2 ay önce bu operasyona bağlı olarak bir yakalama daha gerçekleştirilmişti. Ama kamuoyuna çok fazla deklare edilmeden suç dosyasına herhangi bir halel gelmemesi için de devam da ettirildi.

'EN ÖNEMLİ OPERASYON'

Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonudur bu. Bu büyüklükte böyle bir operasyon olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü şekilde olabileceğini, hem milletimize hem kamuoyuna ilan etmek istiyorum."

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