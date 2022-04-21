Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka Operasyonu’nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonu’nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Abluka- 2 Operasyonu kapsamında, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J- İHA, J- SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor" denildi. (DHA/AA)
PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 21, 2022
Geliyor gelmekte olan!
Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde @Jandarma'mızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4️⃣ terörist etkisiz.
Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun...