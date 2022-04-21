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  4. Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka Operasyonu’nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka Operasyonu’nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

21.04.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonu’nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan." ifadelerini kullandı. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! Eren Abluka Operasyonu’nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Operasyonu’nda Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor. Geliyor gelmekte olan. Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde jandarmamızın, SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı da bölgede operasyonların devam ettiğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren Abluka- 2 Operasyonu kapsamında, Hakkari Karanlık Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince, J- İHA, J- SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam ediliyor" denildi. (DHA/AA)


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Hakkari Süleyman Soylu

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