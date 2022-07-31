HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirildi

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirildi

31.07.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Tekirdağ Limanı’nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda ticari gemide 242 kg kokain yakalandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, bir süredir takip edilen ticari gemiye Tekirdağ Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

BİR AYDIR TAKİP EDİLİYORDU

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allah nazardan korusun, başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik, bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

F4

Soylu, operasyon nedeniyle birimleri tebrik etti. Bakan Soylu, operasyona ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camide korkunç olay! Hoparlörü tamir etmek için gitmiştiCamide korkunç olay! Hoparlörü tamir etmek için gitmişti
Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyorYardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor
Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Süleyman Soylu operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Gece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyor

Gece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyor

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebiliriz

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebiliriz

Hesabına bakınca gözlerine inanamadı! Tam 212 bin lira...

Hesabına bakınca gözlerine inanamadı! Tam 212 bin lira...

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

İlginizi Çekebilir

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Korku filmini andıran 26 saniye! “Yarı insan yarı hayvan”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.