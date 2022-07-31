Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın, bir süredir takip edilen ticari gemiye Tekirdağ Limanı'nda düzenlediği operasyonda, 242 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

BİR AYDIR TAKİP EDİLİYORDU

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Allah nazardan korusun, başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik, bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kilogram kokain ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Soylu, operasyon nedeniyle birimleri tebrik etti. Bakan Soylu, operasyona ilişkin görüntülere de paylaşımında yer verdi. (DHA)

