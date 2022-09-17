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  4. Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! İnfaz koruma memurlarını taşıyan servise saldıran teröristler yakalandı

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! İnfaz koruma memurlarını taşıyan servise saldıran teröristler yakalandı

17.09.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nisan ayında Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenleyen MLKP üyesi zanlıların yakalandığını açıkladı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi yakalar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! İnfaz koruma memurlarını taşıyan servise saldıran teröristler yakalandı

Bursa'da 20 Nisan günü cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda bir ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan MLKP FESK hücresi 2 kadın ve 1 erkek örgüt mensubu İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Şehidimiz Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı. 20 Nisan’da infaz koruma memurlarımızı taşıyan servis aracının geçişinde EYP ile saldıran MLKP mensubu hainler, kılık değiştirme başta olmak üzere tüm kamufle çabalarına rağmen, Polislerimizin uzun süreli takibi ile bugün yakalandı. Peruk da taksanız, sahte kimlik de çıkarsanız, kaçamazsınız, Türk Polisi yakalar"


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Süleyman Soylu infaz koruma memuru terör saldırısı

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