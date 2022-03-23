Son dakika | Bakan Soylu duyurdu! Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni dönem bu sabah başladı

Son dakika haberi: Kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gizlilik kararlarının mağdurlara engel teşkil etmemesi için kurumlar arasında entegrasyonla ilgili ilk adımı attıklarını söyledi

İçişleri BakanıSoylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle gizlilik kararlarının, mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak ilgili kurumlar arasında entegrasyonun hemen sağlanması gerekli. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünde bu sabah itibariyle ilk adım atılmış oldu. Verilen randevularda baş harflerinden ilk iki, soy adlarından ilk iki harfin yer aldığı süreç başlamış oldu."

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