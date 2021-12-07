HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

07.12.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu Ferhat Tunç'un ölü ele geçirildiğini açıkladı. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde eyalet sorumlusu ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi. Örgüt mensubunun örgütün sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

terör

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti.

pkknin-sozde-eyalet-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi_3201_dhaphoto1

Soylu, "PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık ve Polis Özel Harekat ekiplerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

Eski milletvekili Aygün'ü kaçıran terörist etkisiz hale getirildiEski milletvekili Aygün'ü kaçıran terörist etkisiz hale getirildi
PKK'ya büyük darbe! Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen 9 teröristten 3'ü turuncu, 2'si gri kategoridePKK'ya büyük darbe! Eren operasyonlarında etkisiz hale getirilen 9 teröristten 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride

DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya alarmda! Yeni belirtiyi açıkladıDünya alarmda! Yeni belirtiyi açıkladı
PARTNER Aileye girdi! Aileye girdi!
Korkunç! Cadde savaş alanına döndüKorkunç! Cadde savaş alanına döndü
Anahtar Kelimeler:
pkk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

Ülkede gündem oldu! Başbakan sabaha karşı böyle görüntülendi

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

TBMM'de büyük gerginlik: Sana soruyorum hadsiz atanmış

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Bir anda tansiyon yükseldi! Meclisi karıştıran hareket

Kılıçdaroğlu'ndan sağlıkçılarla ilgili 7 talep: Hemen çözün

Kılıçdaroğlu'ndan sağlıkçılarla ilgili 7 talep: Hemen çözün

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Cesur kıyafetine yorum yağdı! ''Bir şey giymeseydin''

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

Kaleyi onun koruduğunu düşünüyorum

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

700 kişinin yaşadığı tarihi köye akın ettiler!

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

CHP'nin Mersin'deki mitingine kaç kişi katıldı? Valilik açıkladı

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

AK Partili eski başkanın kardeşi öldürüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.