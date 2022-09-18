Son Dakika | Bakan Soylu duyurdu! PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberine göre Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH, çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist ise yakalandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"PÖH uyardı: "Teslim olun!" dediler. Teslim olmayan 2 terörist SARI TORBAYA GİRDİ. Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi. PÖH, Allah sizleri korusun"
İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;
PÖH uyardı:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 18, 2022
"Teslim olun!" dediler.
Teslim olmayan 2️⃣ terörist
SARI TORBAYA GİRDİ
Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi
Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı
Sayı 3️⃣ daha eksildi
PÖH, Allah sizleri korusun????
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