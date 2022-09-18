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  4. Son Dakika | Bakan Soylu duyurdu! PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Son Dakika | Bakan Soylu duyurdu! PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi

18.09.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH'ün, çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdiğini, kaçmaya çalışan terörist ise yakaladığını duyurdu.

Son Dakika | Bakan Soylu duyurdu! PÖH 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberine göre Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH, çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist ise yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"PÖH uyardı: "Teslim olun!" dediler. Teslim olmayan 2 terörist SARI TORBAYA GİRDİ. Hakkari Yüksekova’da 3 teröristi ablukaya alan PÖH çatışma sonucu 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Kaçmaya çalışan terörist, kıskıvrak yakalandı. Sayı 3 daha eksildi. PÖH, Allah sizleri korusun"

İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;


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Hakkari Süleyman Soylu pöh
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