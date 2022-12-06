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  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Suç örgütlerine 'silindir' operasyonu: Şu ana kadar 400 kişi gözaltına alındı

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Suç örgütlerine 'silindir' operasyonu: Şu ana kadar 400 kişi gözaltına alındı

06.12.2022 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütlerine yönelik 'silindir' operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada "Silindir Operasyonunda 400 şüpheli gözaltına alınmıştır. 502 hedefe eş zamanlı operasyona başlandı dedi.

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Suç örgütlerine 'silindir' operasyonu: Şu ana kadar 400 kişi gözaltına alındı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'silindir' operasyonu sonrası açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"2022 yılındayız, henüz 1 ayımız daha var. 2703 gözaltı, 842 tutuklama var. Bu operasyonlar, 7-8 aylık, bazen 10 ay devam eden operasyonlardır. Kendi içinde riskleri olan operasyonlardır.

Tüm operasyonlarda 66 suç örgütü çökertildi. İllerimiz her yerde takip ettikleri operasyonları adliye çeviren yani sonuç alan çalışmalar yürütmüştür. Vatandaşımızın tek bir dayanağı vardır, hukuk devletidir. Organize suç örgütlerine karşı bedeli ne olursa olsun acımasız olacağız.

Silindir Operasyonunda 400 şüpheli gözaltına alınmıştır. 502 hedefe eş zamanlı operasyona başlandı."

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