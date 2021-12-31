Son Dakika: Bakan Soylu duyurdu! Türkiye genelinde en yüksek miktar yakalandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye genelindeki en yüksek metamfetamin yakalaması yapıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Türkiye genelinde, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda, siyah küçük kare 553 kg metamfetamin, siyah küçük kare 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler.

