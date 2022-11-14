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Son dakika: Bakan Soylu "Mesajı aldık" diyerek net konuştu! "Amerikan Büyükelçiliğinin taziyesini reddediyoruz"

14.11.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili açıklama yaptı. "Amerikan Büyükelçiliğinin taziyesini reddediyoruz" diyen Bakan Soylu, "Bize verilen mesajı çok iyi aldık. Çok güçlü mesaj vereceğiz" dedi. Soylu ayrıca terörist Ahlam Albashir'in yakalandığı operasyona ilişkin detayları da paylaştı.

Son dakika: Bakan Soylu "Mesajı aldık" diyerek net konuştu! "Amerikan Büyükelçiliğinin taziyesini reddediyoruz"

Son dakika haberi: Bakan Soylu, hain terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi'nden açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, teröristlerin operasyonla yakalandığını belirtirken "Yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı" dedi.

"VERİLEN MESAJIN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Soylu'nun açıklaması şu şekilde:

  • Emniyetimiz, valimiz gerekli açıklamaları yaptı. Cenazeleri kaldıracağız şimdi. Biz bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Kendi Senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz tartışmalıdır.

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İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından sonra yakalanan Suriye uyruklu Ahlam Albashir

"YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI"

  • Kimseye kalleşlik yapmıyoruz, bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı. Bize ne cevap verildiğini biliyoruz. Operasyonlar başarılı şekilde yakalandı.

  • Yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı. Nasıl, ne şekilde koordine edildiğini biliyoruz. PYD'yi orada kim besliyorsa fail odur. Piyonları çok fazla tartışmanın bir anlamı yoktur. Bu aldığımız mesaja çok güçlü mesaj vereceğiz.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATINI AÇIKLADI

  • Bir bilgi daha vereyim. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Kanal atın talimatı var net bir şekilde. İstanbul'a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.

TERÖRİSTİN NASIL YAKALANDIĞINI ANLATTI

  • Onu götüren şahsı yakalayıp, network'ün parçası olan şahsı yakalayıp sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde evde kıskıvrak ele geçirilmiş oldu."
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