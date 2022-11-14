Son dakika: Bakan Soylu "Mesajı aldık" diyerek net konuştu! "Amerikan Büyükelçiliğinin taziyesini reddediyoruz"

Son dakika haberi: Bakan Soylu, hain terör saldırısının ardından İstiklal Caddesi'nden açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, teröristlerin operasyonla yakalandığını belirtirken "Yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçacaklardı" dedi.
"VERİLEN MESAJIN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Soylu'nun açıklaması şu şekilde:
- Emniyetimiz, valimiz gerekli açıklamaları yaptı. Cenazeleri kaldıracağız şimdi. Biz bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Kendi Senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz tartışmalıdır.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından sonra yakalanan Suriye uyruklu Ahlam Albashir
"YUNANİSTAN'A KAÇACAKTI"
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATINI AÇIKLADI
- Bir bilgi daha vereyim. Olay sonrası yapılan teknik dinlemede açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. Kanal atın talimatı var net bir şekilde. İstanbul'a 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik.
TERÖRİSTİN NASIL YAKALANDIĞINI ANLATTI
- Onu götüren şahsı yakalayıp, network'ün parçası olan şahsı yakalayıp sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik. O sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde evde kıskıvrak ele geçirilmiş oldu."