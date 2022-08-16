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SON DAKİKA | Bakan Soylu 'Milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu! Tendürek teröristlerden temizlendi

16.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. "Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var" diyen Bakan Soylu, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda son iki teröristin de etkisiz hale getirilerek Tendürek'in tamamen temizlendiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Soylu 'Milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu! Tendürek teröristlerden temizlendi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek'in teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurdu. "Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var" ifadelerini kullanan Bakan Soylu'nun açıklamasına göre; son 2 terörist de etkisiz hale getirilerek Tendürek'teki terör yuvası yok edilmiş oldu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklaması;

"Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var:

Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda;
bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi.

BİR TURUNCU ve
BİR GRİ TERÖRİST daha
SARI TORBADA"

dasda

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu terör operasyonu
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