SON DAKİKA | Bakan Soylu 'Milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu! Tendürek teröristlerden temizlendi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek'in teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurdu. "Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var" ifadelerini kullanan Bakan Soylu'nun açıklamasına göre; son 2 terörist de etkisiz hale getirilerek Tendürek'teki terör yuvası yok edilmiş oldu.
İşte Bakan Soylu'nun açıklaması;
"Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var:
Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda;
bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi.
BİR TURUNCU ve
BİR GRİ TERÖRİST daha
SARI TORBADA"
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