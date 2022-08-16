SON DAKİKA | Bakan Soylu 'Milletimize güzel bir haberimiz var' diyerek duyurdu! Tendürek teröristlerden temizlendi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tendürek'in teröristlerden tamamen temizlendiğini duyurdu. "Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var" ifadelerini kullanan Bakan Soylu'nun açıklamasına göre; son 2 terörist de etkisiz hale getirilerek Tendürek'teki terör yuvası yok edilmiş oldu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklaması;

"Ülkemize ve Milletimize güzel bir haberimiz var:

Kahraman evlatlarımız, Eren Abluka-32 Operasyonu'nda;

bir terör yuvasındaki son 2 teröristi daha etkisiz hale getirerek, tamamen temizledi.

BİR TURUNCU ve

BİR GRİ TERÖRİST daha

SARI TORBADA"





