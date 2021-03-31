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  4. Son Dakika: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu

Son Dakika: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu

31.03.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığının açıkladı

Son Dakika: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. Türk polisi yakalar." ifadelerini kullandı.


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İçişleri Bakanlığı Tekirdağ Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

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