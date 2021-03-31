Son Dakika: Bakan Soylu 'Türk polisi yakalar' diyerek duyurdu

Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı... Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. Türk polisi yakalar." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı...



Türk polisine koskoca bir alkış ????????????



İki gündür üstün bir teknik kullanarak

yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer



Türk polisi yakalar ???? @EmniyetGM — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) March 31, 2021



