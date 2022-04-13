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Son Dakika: Bakan Soylu Türkiye'den gönderilen Suriyeli sayısını açıkladı

13.04.2022 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016 yılından bu yana Türkiye'den gönderilen Suriyelilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu "2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir." dedi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakan Soylu Türkiye'den gönderilen Suriyeli sayısını açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Soylu Türkiye'den gönderilen Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamasında "2016’dan bugüne kadar 19 bin 336 Suriyelinin de asayiş sorunları sebebiyle ülkeden çıkışı sağlandı. 2020 yılında Avrupa’da sınır dışı başarı oranı yüzde 18, bizde geri gönderme yakaladıklarımızın yüzde 40 olarak kayıtlara geçmiştir. Ve 2022 yılında, geçen yılın aynı dönemine göre sınır dışı başarı oranı yüzde 73 artışla yüzde 41.2 olmuş, sayı da 20 bin 636 olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Soylu açıklamasında " Göç idaresi başkanlığı verilerine göre bu dönemde Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 220 binden 3,5 milyona yükselmiştir. Eşine az rastlanan bir yoğunlukta kitlesel göçe maruz kalan Türkiye bu dönemde attığı adımlarla süreci sosyal ekonomik veya güvenlik noktasında herhangidir zafiyete mahal vermeden yönetebilmiştir." dedi. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...

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