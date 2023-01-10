Son dakika: Bakan Soylu "Ülkemizin her bölgesinde devam edecek" diyerek duyurdu! 127 hedefe yönelik operasyonda 120 gözaltı

Son dakika haberi: Bakan Soylu, Uşak'ta sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek yürütülen son uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgi verdi.

Bu sabah 127 hedefe yönelik 33'üncüsü başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 120 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Soylu ayrıca şunları söyledi:

"Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Kökünü Kurutma operasyonlarımız ülkemizin her bölgesinde devam edecek. Uşak'ta da özellikle gençlerimize musallat olan uyuşturucu illetinden onları kurtaracağımızı bilmelerini istiyoruz."

