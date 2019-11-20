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Son dakika: Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 368 bin 217 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 368 bin 217 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Devam eden Kıran operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, 229 mağara ve sığınak imha edilmiştir. İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütüne katılım 5 bin 558 seviyesinden her yıl azalarak 2019 itibarıyla 108’e düşmüştür.

18 Temmuz 2018’den itibaren 2 bin 65’i terör, 722’si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır.

Bir önceki dönemde görevden alınan 94 belediye başkanından 42'si toplam 286 yıl ceza almıştır.

Kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.

2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi.

SOYLU ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkesine geri döndü.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bi düşünün İktidarda CHP var. İçişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu Dışişleri Bakanı Canan Kaftancıoğlu.. ne " Ermeni Soykırımı" nede "PKK " diye sorunumuz olmazdı.. Allah bu Milleti Bu Devleti Bu Memleketi CHP iktidarı gibi bir musîbetten âfetten korusun
BENİM DUYDUĞUM 1 000 000 SURİYELİ GÜVENLİK KORİDORUNA YERLEŞECEKTİ! NE OLDU ACABA, TRUMP ONAY VERMEDİ Mİ?
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