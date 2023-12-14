SON DAKİKA | Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama: 'Türkiye'ye gelecek ve yargılanacak'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Bir avukatın sosyal medya hesabından paylaştığı ve savcının odasında çektiği fotoğraflar gündem olmuştu. Söz konusu olaya ilişkin Bakan Tunç, "Hem savcı hem avukatla ilgili soruşturma açıldı" dedi.

"TÜRKİYE'YE GELECEK VE YARGILANACAK"

Ayrıca Bakan Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da bir motokuryeye çarparak ölümüne yol açmasıyla ilgili ise "Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Yakın zamanda yargılama süreci başlamış olacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Tunç'un açıklamasından satır başları:

SAVCININ ODASINDAKİ GÖRÜNTÜLER

"Gerekli soruşturma açıldı. Tasvip etmediğimiz görüntü, olmaması gereken adliyelerde. Hem savcı hem avukatla ilgili soruşturma açıldı. Yargımız bu tür görüntülere müsaade edemez. Hem savcı hem avukat açısından.

KURYENİN ÖLDÜRÜLMESİ

Somali ile ilgili olarak önceliğimiz vatandaşımız. Vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak vazifemizdir. Serbest bırakma kararından sonra ortaya çıkan görüntülerle tekrar müdahale edildi. İki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için adli tıp raporu bekleniyor. Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sanığın Türkiye'ye gelmesi ve yargılanması söz konusu olacak. Yakın zamanda yargılama süreci başlamış olacak."







