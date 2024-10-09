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  4. Son dakika... Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: Kapattık diye acayip bir memnuniyet var

Son dakika... Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: Kapattık diye acayip bir memnuniyet var

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
09.10.2024 12:11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Discord tamamen kapalı bir sistem, ailelerle birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Toplumumuzu korumak için tüm adımları atacağız. Kapattık diye acayip bir memnuniyet var. 1 hafta önce kapatsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı" dedi.

Son dakika... Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: Kapattık diye acayip bir memnuniyet var

4 Ekim tarihinde Semih Çelik'in İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil' canice katletmesinden sonra 'Discord' uygulamasındaki gruplar ve yapılan yayınlar gündem olmuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada bakanlarla bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve yakın zamanda harekete geçileceğini aktarmıştı.

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"AİLELERLE BİRLİKTE HAREKET EDİLMESİ GEREKİYOR"

Tüm bunların ışığında 'Discord' uygulaması dün erişime engellenirken, Bakan Uraloğlu konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. 'Discord'un tamamen kapalı bir sistem olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Ailelerle birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Toplumumuzu korumak için tüm adımları atacağız." dedi.

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"1 HAFTA ÖNCE KAPATSAYDIK BU MEMNUNİYET MUHTEMELEN OLMAYACAKTI"

Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise, "Kapattık diye acayip bir memnuniyet var. 1 hafta önce kapatsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Discord ulaştırma ve altyapı bakanı
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