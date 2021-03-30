Son Dakika! Bakan Varank'tan yerli 'sprey aşı' müjdesi

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada devam ederken, aşı çalışmalarıyla ilgili de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'de sprey (nazal) aşılar için klinik çalışmaların başlayacağını duyurmuştu. Halihazırda kullanılan aşılar hastalığı hafif atlatmaya yarasa da virüsün bulaşmasını engelleyemiyor. Uzmanlara göre sprey aşı ise, burundan sprey şeklinde uygulanacağı için koronavirüs bulaşını, yani salgını bitirebilir.

VARANK'TAN MÜJDE

Yerli aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin bilgi veren Bakan Varank, COVID-19'a karşı geliştirilen ve burundan uygulanan sprey aşının yıl içinde kullanıma sunulmasını hedeflediklerini açıkladı.

Varank açıklamalarında şunları söyledi:

"Nanografi çatısı altında faaliyet gösteren bilim insanları, klasik aşılardan farklı olarak burundan sprey olarak uygulanacak yenilikçi bir aşı türünü şu anda geliştiriyorlar.

"DAHA ETKİN BİR AŞI"

ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin katkılarıyla Türkiye’nin ilk intranazal yerli aşı geliştirme çalışmaları şu anda hızla devam ediyor. Burundan uygulanan aşı, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile mücadelede daha etkin olacağı öngörülüyor.

KISA SÜRECE FAZ-1 İNSAN DENEMELERİNE BAŞLANACAK

Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal yerli aşı adayımız için çok kısa bir süre sonra Faz-1 insan denemelerine başlanacak. Tüm klinik aşamaların hızlıca başarıyla tamamlanmasından sonra bu yeni aşı türünün yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz."

