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  4. Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Ahmet Özer açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Ahmet Özer açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
01.11.2024 12:14
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Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir" dedi.

Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Ahmet Özer açıklaması: Şehrin emini terör yandaşı olamaz

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

"ŞEHRİN EMİNİ TERÖR YANDAŞI OLAMAZ"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla ilgili olarak değerlendirmede bulunan Bakan Yerlikaya, "Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir" dedi.

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Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"TUSAŞ saldırısında da gördük ki terörün birliğimize darbe indirmekten başka hedefi yok. Kardeşliğimize pusu kuranlara geçit yok. Omuz omuza mücadele var, sırt sırta vermek var. Tıpkı Çanakkale'de, Malazgirt'te olduğu gibi.

"TERÖR İLE DEMOKRASİ BİR ARADA OLAMAZ"

Terör ile demokrasi bir arada olamaz. Demokratik hiçbir devlette terör yaşatılabilir bir kavram olmamıştır. Terör zehirdir, panzehiridir hukuktur.

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"ŞEHRİN EMİNİ TERÖR YANDAŞI OLAMAZ"

Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir. Belediye kanunda belediye yöneticilerinin terör üyesi olmaları durumunda karşı karşıya kalacakları durum açıktır. Dünyada terörden en çok canı yanan milletler arasında ilk sırada bizim milletimiz geliyor.

"TERÖRÜN SİYASETİ OLMAZ, TERÖR İLE SADECE MÜCADELE EDİLİR"

Hangi partiden olursa olsun terörle arasına mesafe koyan, milli duruş sergileyen, bu bela ile amasız fakatsız mücadele eden belediye başkanlarının başımızın önünde yeri var. Terörle iltisaklı olanlardan da hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir. Terörün siyaseti olmaz. terör ile sadece mücadele edilir. PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda yaşayan her bir vatandaşımızın devletidir"

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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