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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! "10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi"

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! "10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi"

28.07.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 jandarmanın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! "10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya, 10 Jandarmanın şehit edildiği ve 11 jandarmanın yaralandığı 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. 10 kahramanımızın şehit edildiği 4 farklı eyleme katıldığı tespit edilen gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerle temas sağlandı ve operasyon devam ediyor.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımız ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüğümüzün istihbari çalışmaları sonucunda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Bitlis İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Bitlis Hizan ilçesi kırsalında J-SİHA, ANKA ve JİKU desteğinde JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinin katılımıyla Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Yılgın Operasyonu düzenlendi.

Operasyonda Bakanlığımızın;

Terör Arananlar listesinde gri kategoride yer alan Redur Siser kod adlı Güven Özcan adlı terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

AA-20230728-31787841-31787840-ICISLERI_BAKANLIGI_GRI_KATEGORIDEKI_PKKLI_GUVEN_OZCANIN_BITLISTE_ETKISIZ_HALE_GETIRILDIGINI_BILDIRDI

Hain teröristin, 10 Jandarmamızın şehit edildiği ve 11 Jandarmamızın yaralandığı 4 farklı eyleme katıldığı tespit edildi.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

bbb

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya terörist

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