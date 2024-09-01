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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi "Hainlerin nefeslerini keseceğiz"

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi "Hainlerin nefeslerini keseceğiz"

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.09.2024 12:04
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen "GÜRZ-11" operasyonunda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi "Hainlerin nefeslerini keseceğiz"

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütüsne yönelik gerçekleştirilen GÜRZ-11 operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hainlerin nefeslerini keseceğiz.

Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen “GÜRZ-11” operasyonunda; 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu; J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 Bölücü Terör Örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine “GÜRZ-11” operasyonu başlatıldı.

J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

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MSB'DEN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamada ise "Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 15 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya terörist
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